В МЧС россиянам назвали главные причины несчастных случаев на водоемах

Несчастные случаи на водоемах чаще всего происходят из-за нарушений правил и невнимательности – к примеру, когда родители не следят за своими детьми, рассказал инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров. Утонуть ребенок может даже в самом небольшом пруду около дома, предупредил он в пресс-центре НСН.

«Что касается пляжей, нужно смотреть внимательнее, не отвлекаться на гаджеты и телефоны. Если ребенок пошел в воду, за ним нужно смотреть и контролировать», — подчеркнул Кажуров.

Еще одна распространенная причина ЧП на воде – это купание в непредусмотренных для этого местах, где в случае опасности даже нет спасателей. Купаться можно только при дневном свете и на пляжах, оборудованных спасательной вышкой, заключил инспектор.

До этого в Великом Новгороде утонули четверо молодых студентов из Индии – их снесло течением к мосту — прямо под знак «Купание запрещено».

Ранее спасатели объяснили, как не попасть в тягун на море.