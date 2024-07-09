Депутат назвала нацпроект «Новые материалы и химия» знаковым событием для России

Национальный проект «Новые материалы и химия» — это знаковое событие для химического комплекса страны, для суверенитета, для достижения национального лидерства. Об этом на международной промышленной выставке «Иннопром» заявила председатель экспертного совета по развитию химической промышленности, депутат Госдумы Мария Василькова.

По ее мнению, развитие территорий является неотъемлемой частью стратегии, которая направлена на укрепление конкурентоспособности регионов. Она считает, что достижение технологического лидерства напрямую зависит от способности оперативно создавать новые проекты технологического суверенитета.

Василькова уточнила, что в связи с реализацией большинства проектов технологического суверенитета в малых городах, важно говорить не только про создание производственных мощностей.

«Тут речь о комплексном развитии территории, где необходимо учитывать экологические и социально-экономическое аспекты территориального развития. В этом контексте роль регионов, региональных команд кратно возрастает», — отметила депутат.

В этом плане, по ее словам, важна прикладная реализация проектируемых проектов. Парламентарий уточнила, что каждый из них будет «приземлен» на конкретную площадку, которая должна соответствовать заданным критериям.

«Способность региона обеспечить проекты технологического суверенитета квалифицированными кадрами может стать одним из ключевых критериев при решении об их локализации», — добавила Василькова.

Она считает целесообразным сформировать критерии по выбору оптимальных площадок для целей реализации стратегически важных проектов

«Мы ставим перед собой амбициозные цели, достижение которых возможно лишь через согласованные действия всех участников процесса. Это ключевой аспект для обеспечения технологического суверенитета России» ,— заключила депутат.