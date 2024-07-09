Жильцам дома в Батайске, чье имущество пострадало, окажут помощь

Глава администрации Батайска Роман Волошин заявил в своем Telegram-канале, что жильцам, чье имущество пострадало при пожаре в доме в городе, окажут помощь.

По его словам, по факту возгорания по улице Ворошилова, дома 11 был создан оперативный штаб. Жильцы, чье имущество пострадало, могут обратиться за помощью в городскую администрацию.

Волошин подчеркнул, что для этого при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также право собственности на квартиру.

До этого в МЧС заявили, что площадь пожара в Батайске Ростовской области увеличилась до 600 квадратных метров.

Также в пресс-службе ведомства заявили, что в Батайске Ростовской области в многоквартирном доме случился пожар.

В этот же день в общежитии Московского государственного университета (МГУ) на проспекте Вернадского произошел пожар, из-за чего студентов и персонал эвакуировали. Отмечается, что пожар произошел на девятом этаже здания. Из окна шел черный дым. Огонь оперативно ликвидировали.

Накануне на Кубани загорелось торговое здание на площади 1,6 тыс. квадратных метров.

Ранее подросток спас младшего брата и вывел друга из горящей квартиры в Амурской области.