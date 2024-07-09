В Италии молодые люди предложили помощь двум туристкам и изнасиловали их

Две американские студентки пострадали от изнасилования в итальянских Сиракузах, пишет Corriere della Sera.

В начале июля две студентки из США проводили вдвоем вечер на крошечном острове Ортиджия в бухте у восточного побережья Сицилии. Вернувшись на большую землю, они столкнулись у пристани с двумя молодыми людьми.

После быстрого знакомства юноши убедили девушек разойтись, а затем отвели одну из туристок на смотровую площадку, а другую — в квартиру. На следующее утро американки поняли, что новые знакомые надругались над ними, и обратились в полицию, чтобы сообщить о случившемся.

Правоохранители установили личности предполагаемых преступников и задержали их утром 5 июля. Подозреваемыми оказались два жителя Сиракуз 18 и 19 лет. Им выдвинули обвинение в сексуальном нападении при отягчающих обстоятельствах.

Ранее туристка дважды подверглась изнасилованию на популярном курорте Испании.