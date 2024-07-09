В БФУ им. И. Канта прокомментировали задержание ректора Федорова

Все подразделения Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта работают штатно после задержания ректора Александра Федорова. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на пресс-службу БФУ.

«Информацию о задержании ректора БФУ им. И. Канта А. А. Федорова подтверждаем», — отметили в там.

По данным пресс-службы, следственные действия в отношении ректора не окажут никакого влияния на приемную кампанию. Представитель вуза добавил, что Минобрнауки в скором времени назначит временно исполняющего обязанности ректора.

9 июля стало известно о задержании Федорова по делу о получении взятки на сумму более 600 000 рублей. До этого издание «Русский запад» опубликовало фотографию мужчины, похожего на Федорова, который сидит рядом с разложенными купюрами номиналом пять тысяч рублей и недоуменно смотрит на банкноты. На кадрах видны два сотрудника правоохранительных органов, один из которых просвечивает купюры фонариком с ультрафиолетовым светом.

Ранее по делу о получении взяток от студентов задержали доцента МГМСУ.