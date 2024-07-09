Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области загорелся многоквартирный дом, жильцов эвакуируют

МЧС: в Батайске загорелся многоквартирный дом на площади 500 кв. метров

В Батайске Ростовской области в многоквартирном доме случился пожар на площади 500 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, из подъезда эвакуировали 20 жильцов. Сейчас на месте работают около 50 специалистов и 15 единиц техники МЧС.

В этот же день в общежитии Московского государственного университета (МГУ) на проспекте Вернадского произошел пожар, из-за чего студентов и персонал эвакуировали. Отмечается, что пожар произошел на девятом этаже здания. Из окна шел черный дым. Огонь оперативно ликвидировали. Возгорание происходило в одной из комнат общежития.

До этого на Кубани загорелось торговое здание на площади 1,6 тыс. квадратных метров. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Отмечается, что возгорание уже локализовали усилиями 28 специалистов и 9 единиц техники.

Также утром 9 июля МЧС России сообщило о пожаре на промышленном предприятии на площади 1500 квадратных метров в Мурманской области. Открытое горение ликвидировали. На месте работали 46 человек и 14 единиц техники.

Ранее подросток спас младшего брата и вывел друга из горящей квартиры в Амурской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами