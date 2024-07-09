В Ростовской области загорелся многоквартирный дом, жильцов эвакуируют

В Батайске Ростовской области в многоквартирном доме случился пожар на площади 500 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, из подъезда эвакуировали 20 жильцов. Сейчас на месте работают около 50 специалистов и 15 единиц техники МЧС.

В этот же день в общежитии Московского государственного университета (МГУ) на проспекте Вернадского произошел пожар, из-за чего студентов и персонал эвакуировали. Отмечается, что пожар произошел на девятом этаже здания. Из окна шел черный дым. Огонь оперативно ликвидировали. Возгорание происходило в одной из комнат общежития.

До этого на Кубани загорелось торговое здание на площади 1,6 тыс. квадратных метров. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Отмечается, что возгорание уже локализовали усилиями 28 специалистов и 9 единиц техники.

Также утром 9 июля МЧС России сообщило о пожаре на промышленном предприятии на площади 1500 квадратных метров в Мурманской области. Открытое горение ликвидировали. На месте работали 46 человек и 14 единиц техники.

Ранее подросток спас младшего брата и вывел друга из горящей квартиры в Амурской области.