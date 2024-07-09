Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали заправочную станцию и приехавших на место пожарных

В Курской области загорелась заправочная станция после атаки ВСУ

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

В городе Суджа Суджанского района Курской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) загорелась заправочная станция. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, на месте работает дежурный караул пожарной части, который также был атакован украинским дроном.

Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет. По словам Смирнова, ранее ликвидировали еще одно возгорание заправочной станции, возникшее после сброса с украинского беспилотника.

До этого чиновник сообщал, что в ночь на 9 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Курской областью четыре украинских дрона. Все они были самолетного типа. Беспилотники противника сбили в Курском и Октябрьском районах.

Врио губернатора напомнил, что нельзя приближаться к обломкам ракет и трогать их, так как они могут быть опасны. Следует сообщать об обломках по телефону 112.

Ранее в Курской области после атак дронов ВСУ загорелась больница.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами