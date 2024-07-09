ВСУ атаковали заправочную станцию и приехавших на место пожарных

В городе Суджа Суджанского района Курской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) загорелась заправочная станция. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, на месте работает дежурный караул пожарной части, который также был атакован украинским дроном.

Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет. По словам Смирнова, ранее ликвидировали еще одно возгорание заправочной станции, возникшее после сброса с украинского беспилотника.

До этого чиновник сообщал, что в ночь на 9 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Курской областью четыре украинских дрона. Все они были самолетного типа. Беспилотники противника сбили в Курском и Октябрьском районах.

Врио губернатора напомнил, что нельзя приближаться к обломкам ракет и трогать их, так как они могут быть опасны. Следует сообщать об обломках по телефону 112.

Ранее в Курской области после атак дронов ВСУ загорелась больница.