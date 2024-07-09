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В Москве оштрафовали мужчину за демонстрацию нацистской символики

Жителя Москвы оштрафовали на 2 000 рублей за демонстрацию нацистской символики

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Depositphotos

Жителя Москвы оштрафовали за пропаганду и демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции российской столицы.

В заявлении отмечается, что на скамье подсудимых оказался Сергей Бузин. Зеленоградский районный суд Москвы признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

«Суд назначил <...> наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей», — говорится в публикации.

При этом в пресс-службе не стали уточнять детали дела. В том числе это касается вида нацистской символики, которую демонстрировал гражданин.

14 июля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о наказании за несанкционированный выезд из страны граждан, допущенных к государственной тайне. Теперь за подобные правонарушения людям грозит до семи лет лишения свободы.

При этом документ также ввел уголовную ответственность за сбыт и пропаганду нацистской символики. Из текста закона следует, что за демонстрацию и изготовление нацистской символики граждане могут получить до четырех лет лишения свободы. Однако это касается только тех нарушителей, которые уже привлекались к административной ответственности за подобные деяния.

Ранее в Москве арестовали студентку за кулон с трезубцем.

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