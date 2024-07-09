На митинге в Берлине протестующим запретили выступать на украинском языке

На митинге у посольства России в Берлине полиция запретила протестующим выступать и выкрикивать лозунги на украинском языке. Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что вечером 8 июля на митинг у посольства России в центре Берлина пришли около 900 украинских протестующих. Они выражали свое недовольство попаданием ракеты в детскую больницу в Киеве. (Западные страны обвиняют в этом Россию, Россия категорически не согласна. — «Газета.Ru»).

При этом берлинская полиция запретила выступления на украинском языке, разрешив произносить речи только по-немецки и по-английски.

«В Германии нет такого закона, но с недавних пор стражи порядка могут требовать или нанять переводчика, или говорить на языке, понятном им», — сообщает Bild.

Подобные требования возникли после того, как радикальные мусульмане на акции в Берлине на арабском языке призывали уничтожить Израиль, но полиция этого не понимала. Проукраинский митинг 8 июля был согласован, однако полиция не нашла переводчика и запретила выступления на украинском, чтобы избежать угрозы общественному порядку.

Подробнее об инциденте с попаданием ракеты в киевскую больницу — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Совбез ООН соберется на внеочередное заседание по Украине 9 июля.