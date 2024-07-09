Врач назвала точное количество сахара, которое женщинам можно съедать в день

Норма потребления сладкого в день зависит от индивидуальных потребностей организма, рациона питания и уровня физической активности. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. При этом, по ее словам, потребление добавленного сахара стоит ограничивать.

«Обычно рекомендуется ограничивать потребление добавленного сахара до определенного уровня в день, например, не более 25 грамм для женщин — это приблизительно шесть чайных ложек — и 36 грамм для мужчин», — рассказала Тананакина.

Она добавила, что кондитерские изделия помимо добавленного сахара могут содержать другие виды углеводов, которые оказывают негативное влияние на здоровье.

Врач-косметолог Наталья Бубенчикова до этого предупреждала, что вредное питание влияет не только на фигуру, но и на здоровье кожи. По ее словам, если злоупотреблять сладким, то сахар спровоцирует высыпания и приведет к раннему старению, а от кофе кожа становится тусклой и сухой.

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