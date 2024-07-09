Мужчина получил 12 лет за поджог релейного шкафа

В Краснодаре к 12 годам колонии строгого режима приговорили Михаила Мунгалова, который, проявляя несогласие с проведением спецоперации, поджег релейный шкаф на железной дороге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд признал подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а первого года — в тюрьме.

Уточняется, что Мунгалов признал вину, но объяснил свои действия не желанием подорвать экономическую безопасность, а протестом против действий государства. Инцидент произошел в апреле 2023 года.

2 июля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело на 16-летнего жителя Калужской области, которого подозревают в поджоге батарейного шкафа на станции «Людиново-2».

До этого в Челябинске суд вынес приговор мужчине, который поджег релейный шкаф около аэропорта. Во время инцидента никто не пострадал, так как по дороге курсировали только грузовые составы.

Ранее в Тульской области мужчину приговорили к 12 годам за поджог релейного шкафа.