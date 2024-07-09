Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина получил 12 лет за поджог релейного шкафа

В Краснодаре мужчину приговорили к 12 годам за поджог релейного шкафа

В Краснодаре к 12 годам колонии строгого режима приговорили Михаила Мунгалова, который, проявляя несогласие с проведением спецоперации, поджег релейный шкаф на железной дороге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд признал подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а первого года — в тюрьме.

Уточняется, что Мунгалов признал вину, но объяснил свои действия не желанием подорвать экономическую безопасность, а протестом против действий государства. Инцидент произошел в апреле 2023 года.

2 июля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело на 16-летнего жителя Калужской области, которого подозревают в поджоге батарейного шкафа на станции «Людиново-2».

До этого в Челябинске суд вынес приговор мужчине, который поджег релейный шкаф около аэропорта. Во время инцидента никто не пострадал, так как по дороге курсировали только грузовые составы.

Ранее в Тульской области мужчину приговорили к 12 годам за поджог релейного шкафа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами