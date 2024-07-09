В Петербурге полиция расследует кражу чихуахуа у инспектора ФСИН

В Петербурге из квартиры сотрудницы ФСИН украли чихуахуа и деньги, сообщает «Фонтанка».

Накануне вечером сотрудница колонии вернулась домой, но не услышала приветственного лая своей собаки. Помимо питомца из квартиры на Гвардейской улице пропали миски и корм, а также старый хозяйский ноутбук, мобильный телефон, комплект ключей и 50 тыс. рублей.

Общий ущерб женщина оценила в почти 100 тыс. рублей, но назначать цену за любимую чихуахуа она не смогла.

По предварительным данным, вор проник в квартиру, расположенную на первом этаже, через окно. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Калининграде мужчина продал собаку и через год отобрал ее у новых хозяев.