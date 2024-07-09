Режим «воздушной тревоги» из-за атак БПЛА сохраняется в Астраханской области

Локальные возгорания в Астраханской области, которые были вызваны падением сбитых беспилотников, своевременно ликвидируются. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в связи с атакой украинских беспилотников в Ахтубинском районе и закрытом городе Знаменск сохраняется режим «воздушной тревоги».

По его данным, все средства РЭБ и ПВО работают штатно, пострадавших и разрушений нет.

«Последствия падения БПЛА в виде локальных возгораний своевременно ликвидируются. Действует оперативный штаб под моим руководством», — написал Бабушкин.

Все специальные службы работают в усиленном режиме, добавил губернатор и попросил граждан сохранять спокойствие.

Утром Бабушкин сообщал, что силы ПВО в регионе отразили ночную массовую атаку беспилотников ВСУ.

Минобороны РФ сообщало, что ночью над Астраханской областью сбили пять беспилотников.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.