Пьяный студент расписал маркером плакаты с участниками СВО

В республике Коми задержали студента за то, что он испортил маркером плакаты с героями специальной военной операции (СВО) в городском парке Ухты. Об этом сообщила пресс-служба МВД региона.

Полицейские установили, что 18-летний студент ночью нанес черным маркером надписи на плакаты с изображением военнослужащих. Свой поступок он объяснил нетрезвым состоянием. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

Отмечается, что подозреваемый раскаялся в содеянном. На период предварительного расследования ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В начале июля сообщалось, что в Москве в третий раз появилась надпись «ГУР». Пожилая москвичка написала краской аббревиатуру ГУР (Главное управление разведки Украины. — Прим. ред.) на Лобном месте на Красной площади. По предварительной информации, женщину могли убедить совершить содеянное мошенники с Украины. При себе у нее был телефон, на который она записала, как пишет буквы, и баллончик с краской.

До этого на совершении аналогичного преступления попались две медсестры и 57-летний житель Тульской области.

Ранее в Дагестане сломали деревья, посаженные в память о не вернувшихся с СВО бойцах.