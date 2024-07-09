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На Кубани загорелось торговое здание на площади 1,6 тысячи квадратов

МЧС: на Кубани произошел пожар в торговом здании на площади 1,6 тысячи квадратов

Торговое здание горит на Кубани на площади 1,6 тыс. квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Огнеборцы МЧС тушат торговое здание. В Динском районе огонь охватил 1600 квадратных метров строения», — отметили в ведомстве.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.

Отмечается, что возгорание уже локализовали усилиями 28 специалистов и 9 единиц техники.

«Предварительно, все случилось из-за короткого замыкания в плафоне освещения», — добавили в МЧС.

Утром 9 июля МЧС России сообщило о пожаре на промышленном предприятии на площади 1500 квадратных метров в Мурманской области. Открытое горение ликвидировали. На месте работали 46 человек и 14 единиц техники.

До этого сотрудники МЧС ликвидировали пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края.

8 июля также стало известно, что пожарные полностью потушили возгорание сухой растительности площадью 5 тыс. кв. м рядом с железной дорогой в Астраханской области.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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