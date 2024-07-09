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В Кремле не стали комментировать сообщения о визите в Россию курсантов из КНДР

Песков: РФ намерена и дальше углублять отношения с КНДР во всех возможных сферах

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MGIMO360 TV/YouTube

Россия намерена и далее развивать и углублять отношения с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) во всех сферах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В развитие тех договоренностей, которые были достигнуты по результатам недавнего визита президента в Пхеньян, мы намерены и дальше развивать и углублять наши отношения во всех возможных сферах с нашим одним из ближайших соседей», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента также ответил на вопрос журналистов о визите в Россию делегации военной академии КНДР. Он рекомендовал обращаться за разъяснениями в министерство обороны РФ.

До этого Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что делегация КНДР в составе представителей Военного университета имени Ким Ир Сена посетит Россию.

18 июня российский президент Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее Песков рассказал об адаптации собак, подаренных Путину в КНДР.

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