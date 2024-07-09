Психологи объяснили, почему людям вредно жить в одиночестве

Жить в одиночестве негативно сказывается на психике человека, так как в этом случае он не может реализовать важную сферу своей жизни, считает психолог Дарья Дугенцова. Всем важно иметь свои социальные роли и выполнять их во взаимоотношениях с близкими людьми, объяснила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Человек — существо социальное, и для него, конечно же, построить взаимоотношения и создать ячейку общества с биологической точки зрения — необходимость», — убеждена психолог.

Для любого взрослого человека, по ее словам, создание семьи и реализация в ней – это важная часть жизни. В рамках отношений с членами своей семьи нужно выполнять социальную роль жены, мужа, дедушки и так далее. Отсутствие этой составляющей негативно сказывается на психическом здоровье людей.

«Эти социальные роли очень сильно необходимы для нас», — подчеркнула Дугенцова.

До этого ученые обнаружили, что одиночество влияет на здоровье людей. Так, люди, переживающие кратковременное одиночество, чаще испытывают общую усталость, головные боли и тошноту. Среди долгосрочных последствий одиночества для здоровья – высокий риск сердечных заболеваний, инсульта, деменции и депрессии.

Ранее психологи выяснили, что любители сериалов склонны к одиночеству.