Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психологи объяснили, почему людям вредно жить в одиночестве

Психолог Дугенцова: для здоровой психики человеку важно реализоваться в семье

close
100%
Global Look Press

Жить в одиночестве негативно сказывается на психике человека, так как в этом случае он не может реализовать важную сферу своей жизни, считает психолог Дарья Дугенцова. Всем важно иметь свои социальные роли и выполнять их во взаимоотношениях с близкими людьми, объяснила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Человек — существо социальное, и для него, конечно же, построить взаимоотношения и создать ячейку общества с биологической точки зрения — необходимость», — убеждена психолог.

Для любого взрослого человека, по ее словам, создание семьи и реализация в ней – это важная часть жизни. В рамках отношений с членами своей семьи нужно выполнять социальную роль жены, мужа, дедушки и так далее. Отсутствие этой составляющей негативно сказывается на психическом здоровье людей.

«Эти социальные роли очень сильно необходимы для нас», — подчеркнула Дугенцова.

До этого ученые обнаружили, что одиночество влияет на здоровье людей. Так, люди, переживающие кратковременное одиночество, чаще испытывают общую усталость, головные боли и тошноту. Среди долгосрочных последствий одиночества для здоровья – высокий риск сердечных заболеваний, инсульта, деменции и депрессии.

Ранее психологи выяснили, что любители сериалов склонны к одиночеству.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами