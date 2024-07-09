Россиянам рассказали, что полезнее для здоровья – арбуз или дыня

Арбуз – это большая ягода, содержащая от 6 до 13 % легкоусвояемых сахаров, которые включают глюкозу, сахарозу и фруктозу. Это такой же низкокалорийный продукт, как и дыня. Однако в отличие от арбуза она может стать причиной аллергии, поэтому для склонных к этому людей арбуз полезнее, выяснила Общественная Служба Новостей.

В арбузе содержится всего 25 килокалорий на 100 гр продукта. Кроме того, он богат витаминами А, В, С и Е, а также магнием, калием, кальцием и фосфором. В нем много полезных для людей антиоксидантов, в том числе ликопина, ниацина и тиамина.

Дыня не уступает арбузу в пользе, однако ее калорийность немного больше – 30-35 килокалорий на 100 грамм. Уровень сахара также немного выше, а по витаминам, аминокислотам и полезным микроэлементам эти продукты схожи.

Однако в некоторых случаях у людей может проявиться аллергия на дыню – в ее мякоти есть аллергенный белок профилин. В арбузе его нет, поэтому для аллергиков эта ягода безопасна.

Дыня обгоняет арбуз по количеству необходимого человеку бета-каротина и лютеина, а также зеаксантина, однако в арбузе больше ликопина – это антиоксидант, полезный для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, повышенного холестерина и других нарушений здоровья.

До этого токсикологи предупредили, что арбуз и дыня входят в число ягод и фруктов, которые могут накапливать нитраты, токсичные для организма. Чтобы избежать отравления, их не рекомендуется покупать не в сезон, так как для улучшения их роста часто добавляют вредные для организма соли азотной кислоты.

Россиянам ранее объяснили, почему в жару вредно есть арбуз и дыню.