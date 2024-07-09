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В России работодатели уверены, что в их присутствии люди работают эффективнее

RT: 69% работодателей уверены, что их присутствие повышает эффективность труда

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Shutterstock/fizkes

Большинство российских работодателей уверены, что присутствие начальства на рабочем месте повышает эффективность труда сотрудников – об этом заявили 69% участников соответствующего опроса. Из 75% объяснили это тем, что руководство важно для контроля и помощи работникам, цитирует RT результаты исследования.

Еще 55% респондентов убеждены, что их присутствие на рабочем месте важно, так как сотрудники в этом случае имеют возможность проконсультироваться по тому или иному вопросу.

О том, что присутствие начальства может снизить эффективность труда, заявили 6% опрошенных, а 25% убеждены, что их присутствие никак не отражается на работе сотрудников.

Среди тех, кто заявили о снижении эффективности труда из-за начальства, 75% объяснили это тем, что сотрудникам приходится создавать видимость бурной деятельности. Также 50% считают, что сотрудники чувствуют давление со стороны руководства.

Всего в исследовании сервиса «Работа.ру» участвовали более 400 предпринимателей из разных регионов страны.

До этого исследователи выяснили, что россияне перестали терпеть токсичных работодателей — «токсичность» вошла в топ-3 причин, по которым россияне стали менять работу. Также важным составляющим привлекательности рабочего места для жителей страны эксперты назвали комфортные условия труда.

Россияне ранее назвали приемлемую разницу в зарплате с руководителем.

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