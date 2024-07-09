Москвичей предупредили о двухнедельной жаре

Жара, вернувшаяся в Москву и Московскую область после короткого похолодания, задержится на пару недель. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями».

Синоптик отметила, что по-настоящему летняя погода продлится до 20 июля. По ее словам, в российской столице будет преобладать температура в +27-29°С, иногда достигая максимума в +30-31°С. В Подмосковье столбики термометров будут показывать +24-29°С.

Осадков ожидается немного. Кратковременные дожди могут пройти 9 июля. Следующий дождливый день ожидается только на следующей неделе. По данным Поздняковой, в период с 15 по 20 июля кратковременные осадки пройдут несколько раз.

До этого заместитель директора центра океанографии и морской биологии «Москвариум» Ирина Мейнцер заявила, что из-за аномально жаркой погоды в водоемах Москвы и области могут появиться медузы. Такое может случиться, если верхние слои водоемов прогреются до температуры от +26 до +33 градусов.

Ранее россиян предупредили об опасности контакта с медузами для здоровья.