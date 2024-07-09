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Володин назвал крайне важным вопрос контроля за миграцией в России

Госдума поддержит проект о расширении перечня нарушений для выдворения мигрантов

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Максим Блинов/РИА Новости

Госдума поддержит законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Он рассказал, что МВД подготовило законодательную инициативу, согласно которой предлагается расширить этот перечень еще на 20 статей КоАП.

Речь идет о правонарушениях в области общественного порядка и безопасности, в том числе неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, мелкое хулиганство, пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций.

Как считает спикер Госдумы, по ряду статей необходимо без решения суда выносить решение о выдворении лиц, чье нахождение в РФ нежелательно «в связи с их противоправной активностью».

Вопрос контроля за миграцией Володин назвал крайне важным. По его словам, депутатам поступает много обращений на эту тему, она регулярно звучит в ходе общения с людьми в избирательных округах.

Предложения правительства, министерств и ведомств, которые будут способствовать решению проблем в этой сфере, Госдума намерена рассматривать в кратчайшие сроки, добавил ее председатель.

6 июля Госдума приступила к рассмотрению проекта закона о конфискации имущества и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.

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