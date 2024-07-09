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В Приморье подростки избили мужчину и сняли нападение на камеру

Двое школьников напали на прохожего и избили его за замечание

Молодые люди жестоко избили незнакомого мужчину, их несовершеннолетняя спутница записала видео с места происшествия, сообщили в прокуратуре Приморья.

Инцидент произошел 6 июля в поселке Лучегорск. Двое школьников 2008 года рождения с кулаками набросились на прохожего 1971 года рождения, использовав малозначительный повод. Уже после первого удара пострадавший упал на землю, но злоумышленники продолжили наносить удары ногами ему по голове. Оказавшаяся на прогулке с хулиганами девушка 2008 года рождения сняла происходящее на камеру.

Подростков, применивших силу, оперативно задержали, сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц.

Как пишет Telegram-канал Amur Mash, избиение началось после того, как прохожий назвал школьников «потерянным поколением». Сейчас мужчина находится на амбулаторном лечении. Родителям нападавших грозит штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Ранее в Брянске подростки втроем избили сидевшего на скамейке беспомощного мужчину.

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