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Беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали два населенных пункта Шебекинского округа

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Shutterstock

Два населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области атаковали беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, зафиксированы разрушения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В поселке Красное ВСУ сбросили взрывные устройства с дрона. В шести двухквартирных и двух частных домах выявлены серьезные повреждения: разрушены крыши, повреждены окна, внутренняя отделка, фасады и заборы.

«В селе Ржевка дрон сдетонировал на кровлю частного дома, в результате чего произошло возгорание», — написал Гладков.

Пожарным расчетам удалось оперативно потушить возгорание.

По предварительным данным, никто не пострадал. Оперативные службы приступят к работам после согласования с Минобороны России.

До этого Гладков заявил, что дети, проживающие в Белгороде, должны из-за небезопасной обстановки отправляться в летние лагеря.

Белгородская область с конца мая 2023 года подвергается интенсивным обстрелам с украинской стороны. Сильнее всего пострадал город Шебекино и близлежащие населенные пункты.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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