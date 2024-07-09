В Астраханской области отразили массовую атаку БПЛА

В Астраханской области силы ПВО ночью отразили массовую атаку украинских беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.

Губернатор региона Игорь Бабушкин сообщил, что пострадавших в результате налета нет.

«Была предпринята массированная попытка атаковать беспилотниками объекты на территории северной части Астраханской области», — написал Бабушкин в Telegram-канале.

Также сегодня ночью в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелись подстанция и нефтебаза. «9 июля силами ПВО и РЭБ была пресечена атака БПЛА на территории Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА возникли возгорания на подстанции города Фролово и нефтебазе города Калача-на-Дону», — сообщил глава области Андрей Бочарова. Местные жители сообщали минимум о 10 взрывах.

В ночь на 7 июля несколько дронов атаковали Воронежскую область, обломки упали на склад с взрывоопасным содержимым. По некоторым данным, речь о хранилище боеприпасов. Там начались непрекращающиеся взрывы, власти объявили ЧС и была проведена эвакуация жителей соседних районов. По словам местных, в пострадавшем районе «творилась жуть» и был слышен «страшный грохот».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.