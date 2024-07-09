Мужчина заставил трехлетнюю дочь наполнить миску слезами в качестве наказания

Житель Китая приказал трехлетней дочери наполнить миску слезами в качестве наказания за просмотр телевизора. Об этом сообщает SCMP.

На ролике, ставшим вирусным, видно, как заплаканная девочка по имени Цзяцзя держит миску, пытаясь выжать из себя оставшиеся слезы, а ее мать и отец смотрят на это. Таким образом родители решили проучить дочь за слишком долгий просмотр телевизора, тем не менее их методы воспитания вызвали неоднозначную реакцию среди пользователей соцсетей.

Оказалось, что отец ребенка был занят готовкой ужина и в какой-то момент попросил дочь подойти к столу. Однако она так была увлечена телепередачей, что не услышала его. Мужчина разозлился и выключил телевизор, и Цзяцзя заплакала. Тогда отец вручил дочери миску и заявил, что она должна наполнить ее своими слезами, чтобы продолжить просмотр видео.

Девочка пыталась исполнить указание папы, но в итоге призналась, что не может справиться с этой задачей. После чего отец попросил Цзяцзя улыбнуться ради него, и рассмеялся, глядя на ее попытку.

В комментариях под видео многие осудили поступок мужчины.

«Когда ты состаришься и не сможешь сам о себе позаботиться, твоя дочь даст тебе миску и скажет, чтобы ты наполнил ее своими слезами, прежде чем сможешь поесть», — написал один из зрителей.

Ранее россиянин решил напугать свою дочь и пригрозил отрубить руки ей топором.