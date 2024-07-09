ВСУ атаковали нефтебазу в Волгоградской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Калач-на-Дону в Волгоградской области. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, целью беспилотников стала местная нефтебаза.

Как сообщает Shot, первые взрывы произошли в городе в районе 4 утра, местные жители насчитали всего около 10 штук.

После этого начался пожар в районе нефтебазы, черный столб дыма виден из разных районов города.

На текущий момент информации от властей нет.

В ночь на 7 июля несколько дронов атаковали Воронежскую область, обломки упали на склад с взрывоопасным содержимым. По некоторым данным, речь о хранилище боеприпасов. Там начались непрекращающиеся взрывы, власти объявили ЧС и была проведена эвакуация жителей соседних районов. По словам местных, в пострадавшем районе «творилась жуть» и был слышен «страшный грохот».

6 июля атака украинских беспилотников на нефтебазу «Лукойла» в Краснодарском крае попала на видео.

Ранее в Брянской области объект инфраструктуры загорелся в результате атаки дронов.