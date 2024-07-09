Белгородский губернатор сообщил о шестом за сутки обстреле Шебекино

Город Шебекино Белгородской области в шестой раз подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В результате очередного обстрела ранен еще один мирный житель. В данный момент мужчину с контузией доставляют в белгородскую городскую больницу №2.
Губернатор добавил, что в шести многоквартирных домах выбито остекление, повреждены два социальных объекта и один коммерческий объект — посечены фасады, пробиты кровли и выбито остекление. Также повреждены четыре легковых автомобиля и линия газоснабжения.
До этого сообщалось о введении режима ракетной опасности в Белгороде и Белгородской области. Вскоре его отменили.
8 июля в Курской области также объявили ракетную опасность.
Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.