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Белгородский губернатор сообщил о шестом за сутки обстреле Шебекино

Гладков: город Шебекино в шестой раз подвергся обстрелу со стороны ВСУ

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Город Шебекино Белгородской области в шестой раз подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В результате очередного обстрела ранен еще один мирный житель. В данный момент мужчину с контузией доставляют в белгородскую городскую больницу №2.

Губернатор добавил, что в шести многоквартирных домах выбито остекление, повреждены два социальных объекта и один коммерческий объект — посечены фасады, пробиты кровли и выбито остекление. Также повреждены четыре легковых автомобиля и линия газоснабжения.

До этого сообщалось о введении режима ракетной опасности в Белгороде и Белгородской области. Вскоре его отменили.

8 июля в Курской области также объявили ракетную опасность.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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Обстрелы Белгородской области
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