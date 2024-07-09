В России будут наказывать по уголовной статье за мародерство во время ЧС

Депутаты Либерально-демократической партии России (ЛДПР) внесут в Госдуму законопроект о лишении свободы за мародерство во время чрезвычайных ситуаций (ЧС). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение.

«В части первой статьи 356.1 Уголовного кодекса Российской Федерации... после слов «боевых действий» дополнить словами «при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера», — говорится в проекте закона.

Статья 356.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание за такое преступление до шести лет лишения свободы.

Сообщается, что законопроект внесут на рассмотрение Государственной думы 9 июля.

Лидер ЛДПР Слуцкий рассказал агентству, что во время чрезвычайных ситуаций на фоне паводков в Оренбургской, Курганской, Самарской областях, а также в ряде других регионов неоднократно фиксировались случаи мародерства. Он заявил, что мародеров нужно «сажать надолго».

В апреле стало известно, что депутат Яна Лантратова приступила к разработке законопроекта, распространяющего действие уголовной статьи о мародерстве, кроме военного положения, и на чрезвычайные ситуации (ЧС).

Ранее житель Орска рассказал о страхе перед мародерами.