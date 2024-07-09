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В одном из регионов РФ ввели режим повышенной готовности из-за угрозы землетрясений

На Камчатке введен режим повышенной готовности из-за угрозы землетрясений

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Uwe Anspach/Global Look Press

Власти Усть-Камчатского района Камчатского края объявили о введении повышенной готовности из-за увеличения угрозы землетрясений. Об этом сообщил глава района Олег Бондаренко через свой Telegram-канал.

«С сегодняшнего дня с 16:00 (9 июля) на территории Усть-Камчатского района введен режим повышенной готовности. Это решение принято после экстренного предупреждения о возможных чрезвычайных ситуациях, <...> указывающего на увеличение вероятности сильных землетрясений в Камчатском заливе», — подчеркнул Бондаренко.

Он отметил, что все силы и ресурсы района будут переведены в постоянную работу и готовность. Также будет проведен контроль и уточнение запасов топлива на объектах жизнеобеспечения.

«Я обращаюсь к населению с просьбой соблюдать рекомендации по безопасности, не паниковать, не распространять ложную информацию, но помнить, где мы находимся», — добавил глава района.

За первую половину дня на Камчатке произошло уже три землетрясения, одно из которых было ощутимым.

Ранее у побережья Канады произошло землетрясение без цунами.

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