Губернатор из-за обстрелов призвал жителей Белгорода отправлять детей в летние лагеря

Дети, проживающие в Белгороде, должны из-за небезопасной обстановки отправляться в летние лагеря. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает РИА Новости.

Губернатор, посетив в ночь на вторник место обстрела в Белгороде, сказал местным жителям, что чем больше детей горожане отправят в летние лагеря, тем более безопасно они будут себя чувствовать.

Гладков отметил, что нет ясности в том, что будет происходить завтра. Он подчеркнул, что обстановке в регионе не становится лучше.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила на подлете к Белгороду несколько воздушных целей.

Ночью 8 июля в Белгороде была объявлена ракетная опасность, сразу после этого в центре города было слышно несколько звуков взрывов.

Белгородская область с конца мая 2023 года подвергается интенсивным обстрелам с украинской стороны. Сильнее всего пострадал город Шебекино и близлежащие населенные пункты.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.