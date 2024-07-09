В Белгородской области отменили режим ракетной опасности

Режим ракетной опасности отменен в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Данное оповещение появилось спустя 17 минут после предупреждения об угрозе с воздуха.

Днем 8 июля уже объявляли ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе. Тогда корреспондент ТАСС сообщал о взрывах в Белгороде на фоне оповещения.

До этого в Курской области также объявили ракетную опасность. Жителей призывали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. После этого в результате нескольких атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошло возгорание крыши здания Суджанской районной больницы. Людей эвакуировали. По последним данным, пострадавших в результате пожара нет.

Ранее дрон ВСУ сбросил бомбу на здание СТО в Белгородской области.