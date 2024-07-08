В Белгороде и Белгородском районе объявили о ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе объявлено о ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава области призвал граждан укрыться в подвалах. Жители должны оставаться там до получения сигнала об отбое ракетной опасности.

До этого Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четвертый раз за день обстреляли город Шебекино, пострадавших среди мирного населения нет. В результате обстрелов были повреждены жилые дома и социальный объект. Повреждения также есть и на линии электропередачи.

8 июля система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку ВСУ, сбив несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. В результате нападения никто не пострадал, серьезных повреждений инфраструктуры нет.

Сегодня утром ВСУ атаковали села Ржевка и Вознесеновка Шебекинского городского округа.

Ранее было названо условие для прекращения обстрела приграничных регионов России.