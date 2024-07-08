Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде и Белгородском районе объявили о ракетной опасности

Гладков: В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

close
100%
Антон Вергун/РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе объявлено о ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава области призвал граждан укрыться в подвалах. Жители должны оставаться там до получения сигнала об отбое ракетной опасности.

До этого Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четвертый раз за день обстреляли город Шебекино, пострадавших среди мирного населения нет. В результате обстрелов были повреждены жилые дома и социальный объект. Повреждения также есть и на линии электропередачи.

8 июля система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку ВСУ, сбив несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. В результате нападения никто не пострадал, серьезных повреждений инфраструктуры нет.

Сегодня утром ВСУ атаковали села Ржевка и Вознесеновка Шебекинского городского округа.

Ранее было названо условие для прекращения обстрела приграничных регионов России.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами