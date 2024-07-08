В Белоруссии суд назначил тюремные сроки нескольким оппозиционерам

Брестский областной суд заочно вынес приговоры жене бывшего претендента на пост кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Веронике и нескольким другим оппозиционерам, назначив им по 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

Цепкало, глава зарегистрированного в Литве центра «Наш дом» Ольга Карач, активисты Евгений Вильскоий и Вадим Дмитренок были признаны судом виновными в заговоре с целью захвата власти и участии в экстремистском формировании.

«Прокуратура Брестской области поддержала в Брестском областном суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении руководителя и участников экстремистского формирования «Форум демократических сил Беларуси», — говорится в сообщении.

Помимо сроков, осужденным назначены крупные денежные штрафы, подчеркнули в ведомстве.

3 июля белорусский оппозиционный политик Григорий Костусев, возглавлявший оппозиционную партию «Белорусский Народный Фронт» (БНФ), досрочно вышел на свободу по состоянию здоровья.

Ранее суд вынес приговор братьям Ащеуловым по делу о госизмене.