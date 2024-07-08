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В Узбекистане около 10 человек изнасиловали несовершеннолетнюю

В Узбекистане около 10 человек стали фигурантами дела об изнасиловании девушки

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Shutterstock/271 EAK MOTO

В Узбекистане возбудили уголовное дело после изнасилования несовершеннолетней. Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на судебные документы.

Первый инцидент, связанный с делом, произошел в городе Навои. По данным источника, девушка пришла к молодому человеку, работавшему в тот момент в парке развлечений. После разговора он отвел школьницу в подвал рядом с аттракционом и изнасиловал. После этого в подвал спустились еще три молодых человека.

Затем пострадавшую вывезли на неустановленный адрес и несколько дней удерживали там. При этом девушку несколько раз насиловали.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело. Всего фигурантами стали шесть человек.

«Согласно приговору суда, двое подсудимых приговорены к 3,5 годам лишения свободы, один – к 4,5 годам, один – к 5 годам и 1 месяцу», – сообщается в публикации.

На данный момент следствие ведется по факту изнасилования этой же девушки еще тремя молодыми людьми. Также сейчас в подобном преступлении обвиняют следователя.

Ранее мужчина домогался 12-летнего мальчика на реке в Подмосковье.

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