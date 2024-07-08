Назван способ предотвратить боли в спине

Для профилактики боли в спине важна регулярная ходьба. Об этом сообщил врач-вертебролог, мануальный терапевт высшей категории Сергей Десенко. Его слова цитирует Pravda.Ru. Двигательная активность особенно необходима для тех, кто ведет сидячий образ жизни, отметил специалист.

«Человек должен проходить в районе 12-15 км в день. Тогда у него проблем точно не будет», — подчеркнул Десенко.

Он также напомнил рекомендацию Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), согласно которой сидячую работу нужно прерывать 15-минутной разминкой каждый час.

Нейрохирург из США Артур Дженкинс до этого назвал упражнения, усиливающие боль в спине. По словам специалиста, болевые ощущения могут возникнуть после скручивания и отведения корпуса назад или вперед. Такие движения он посоветовал заменить упражнениями, которые растягивают позвоночник, сохраняя его прямым. К ним относятся различные вариации планки и «мостик».

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