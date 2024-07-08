Путин поручил разобраться с выплатами многодетным семьям на ипотеку

Президент России Владимир Путин призвал правительство и депутатов принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства напомнил, что в России существует несколько видов налоговых вычетов: имущественный вычет при покупке жилья, социальные налоговые вычеты, связанные с образованием, здравоохранением, а также другие общие вычеты для семей.

Он отметил, что вычет для многодетных родителей, который сейчас обсуждается в Думе, должен рассчитываться до остальных видов вычетов, чтобы «не получилось так, что все вычеты вычли, а потом уже нечего вычитать».

Президент заявил, что данному вопросу будет уделено должное внимание. Он обратится к правительству и депутатам Государственной Думы, которые завтра будут обсуждать этот вопрос, с просьбой принять решение в интересах российских семей.

Также Путин пояснил, что цель этой меры заключается в том, чтобы после всех вычетов семья не платила больше 6%.

«Разница между 13% и 6%, вот эта разница должна остаться в семье», — подчеркнул глава государства.

До этого депутат Госдумы Яна Лантратова призвала увеличить для российских многодетных семей площадь необлагаемого налогом участка на 200 квадратных метров.

Ранее Путин поддержал идею создания нового праздника для семей.