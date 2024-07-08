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Певцов призвал вместо запрета на чайлдфри активнее пропагандировать многодетность

Депутат Певцов: вместо запрета чайлдфри нужно пропагандировать семейные ценности

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Павел Кашаев/Global Look Press

В России не нужно на законодательном уровне запрещать чайлдфри (от англ. Child free — идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей). Это понятие слишком размытое, и конкретные механизмы запрета и наказания продумать невозможно, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре, член фракции «Новые люди» Дмитрий Певцов. В беседе с Дума ТВ он призвал заменить это пропагандой семейных ценностей и многодетности.

Певцов заявил, что скептически относится к находящемуся на рассмотрении депутатов законопроекту о запрете пропаганды чайлдфри и не верит, что он будет одобрен.

«Я не представляю, как можно разработать рамки этих запретов, и кто под них попадет. Мне кажется, важнее все-таки работа с человеком в этой сфере не запретами, а именно пропагандой и насаждением в хорошем смысле многодетности, радости семейной жизни», — отметил он, добавив, что такая работа могла бы стать главным инструментом в борьбе с чайлдфри.

Комментируя результаты исследования, согласно которому в России более 40% домохозяйств состоят из одного человека, Певцов назвал источником проблемы отсутствие идеологии. По его мнению, из-за этого на россиян воздействуют «чуждые идеологии» и принципы, которые приводят к одиночеству жителей.

«Самое главное — понимание с детства, что такое семья, что такое любовь, что такое работа внутри семьи, вот только это может уменьшить количество одиноких людей», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, в Минюсте до этого сообщили о подготовке законопроекта о запрете идеологии чайлдфри. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая призвала начать борьбу с движением с отмены самого термина «чайлдфри», заменив его на «отказ от рождения детей». В Совфеде при этом призвали разделять пропаганду и нежелание иметь детей, подчеркнув, что в России это движение зародилось из-за отсутствия «надежных» отцов.

Ранее эксперты оценили, поможет ли запрет чайлдфри решить демографическую проблему.

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