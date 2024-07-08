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Путин поддержал идею создания нового праздника для семей

Путин поддержал идею создания специального праздника для многодетных семей

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками всероссийского конкурса «Это у нас семейное» поддержал идею создания в РФ бесплатного праздника для многодетных семей. Об этом сообщает РИА Новости.

С такой инициативой выступили участники конкурса.

«Я согласен. Это, казалось бы, мелочь, но она может иметь значение для многодетных семей. Она будет не только государство мобилизовывать, но и сами семьи», — сказал президент.

По мнению Путина, этого праздника будут ждать и дети, и семьи в целом. Отмечается, что в этот день посещение развлекательных парков и аттракционов для многодетных семей может быть бесплатным.

Также Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное» выступил за то, чтобы неиспользованные остатки материнского капитала в размере 10 тыс. руб. могли выплачиваться семьям. Он отметил, что проблема с использованием оставшейся части материнского капитала действительно есть, она обсуждается с правительством.

Ранее «усыновленный» Путиным студент из Уганды рассказал об изменениях в своей жизни.

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