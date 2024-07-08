Врач из Москвы продала квартиру и отдала мошенникам 26 млн рублей

Мошенники вынудили врача поликлиники при МГИМО отдать им 26 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Аферисты общались с россиянкой несколько месяцев. В мае якобы начальник предупредил женщину о том, что с ней хотят побеседовать представители МИД. Позже ей позвонил «специалист» ведомства и заявил, что врач финансирует террористическую организацию. Позже с ней связались якобы сотрудники Центробанка и ФСБ.

Женщине прислали якобы официальный документ и, чтобы сохранить сбережения, убедили взять кредиты и перевести средства на безопасный счет. Позже россиянку уговорили продать квартиру.

«О своих действиях медик отчитывалась, присылая мошенникам видео с пачками денег», – сообщается в публикации.

Всего женщина отправила аферистам 26 миллионов рублей. Позже она заметила, что аккаунты звонивших ей сотрудников ведомств удалены и обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следствие наложило арест на продажу жилья.

Ранее россиянин участвовал в «секретной операции» и лишился 8,1 млн рублей.