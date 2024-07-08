Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач из Москвы продала квартиру и отдала мошенникам 26 млн рублей

Baza: аферисты выманили у врача поликлиники при МГИМО 26 млн рублей

close
100%
Shutterstock

Мошенники вынудили врача поликлиники при МГИМО отдать им 26 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Аферисты общались с россиянкой несколько месяцев. В мае якобы начальник предупредил женщину о том, что с ней хотят побеседовать представители МИД. Позже ей позвонил «специалист» ведомства и заявил, что врач финансирует террористическую организацию. Позже с ней связались якобы сотрудники Центробанка и ФСБ.

Женщине прислали якобы официальный документ и, чтобы сохранить сбережения, убедили взять кредиты и перевести средства на безопасный счет. Позже россиянку уговорили продать квартиру.

«О своих действиях медик отчитывалась, присылая мошенникам видео с пачками денег», – сообщается в публикации.

Всего женщина отправила аферистам 26 миллионов рублей. Позже она заметила, что аккаунты звонивших ей сотрудников ведомств удалены и обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следствие наложило арест на продажу жилья.

Ранее россиянин участвовал в «секретной операции» и лишился 8,1 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами