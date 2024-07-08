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Россиянин принес в отдел полиции гранату и вызвал переполох

Житель Твери пришел в отдел полиции с гранатой и вызвал переполох

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Твери визит местного жителя в отдел полиции закончился вызовом саперов. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел 8 июля в отделе Заволжского района города. Мужчина нашел на улице предмет, похожий на гранату, подобрал его и принес показать правоохранителям.

«Вместо того чтобы вызвать по телефону спецслужбы, тверитянин самостоятельно принес опасный предмет в ближайший отдел внутренних дел», — рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Правоохранители отметили, что на место прибыли сотрудники Росгвардии, которые осмотрели гранату и установили, что это муляж.

До этого пьяный петербуржец угрожал детям гранатой во дворе дома. Дебошира задержал наряд Росгвардии.

Ранее россиянин напал на собутыльника с казачьей саблей.

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