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Местные паблики пишут, что центр Волгограда обесточен

V1: центр Волгограда остался без света

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Екатерина Четверикова/«Газета.Ru»

В центре Волгограда отключено электричество после технологических проблем. Об этом пишет местный портал V1 в своем Telegram-канале.

По словам сотрудников Арбитражного суда, электричество пропало в 12:30 по мск.

«На «горячей линии» «ВМЭС» металлический женский голос сообщал о работах по устранению технологического нарушения на Краснознаменской, которое обещали устранить еще к 11:00, вещал о плановых отключениях в Дзержинском районе, а вот дозвониться до живого человека не удалось», — рассказали работники суда.

По данным горожан, без света остаются дома на улице Чуйкова.

8 июля в Ростовской области из-за жары и повышенных нагрузок на сети было принято решение частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия. Губернатор региона Василий Голубев при этом заверил, что введенные ограничения не повлияют на их работу.

До этого в Краснодаре 35 улиц остались без электричества из-за повреждения на подстанциях после бури.

Ранее сообщалось, что в Волгограде за ночь намерены построить обводной трубопровод вокруг насосной станции.

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