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Соцсети удивила визажист, которая делает из своего дедушки молодого «красавца»

Oddity Central: визажист из Китая делает из дедушки молодого красавца и удивляет соцсети

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sakuralusi/TikTok

Визажист из Китая удивила соцсети своими работами, пишет Oddity Central. Люди не понимают, как ей удается с помощью косметики превращать своего пожилого дедушку в молодого «красавца».

Визажист из Китая стала популярной в соцсетях благодаря своим работам, которые она публикует в своем аккаунте. В своих постах женщина сравнивает две фотографии, на которых запечатлен ее дедушка. На первом снимке он до того, как с ним поработала внучка, а на втором — после.

Разница получается такая, что зрители отказываются верить, что на фото один и тот же человек. Люди не понимают, как китаянке удается настолько сильно преобразить 66-летнего пенсионера, что он становится молодым «красавцем».

Ранее продавщица стритфуда из Малайзии стала популярной благодаря своей внешности.

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