Российский выпускник единственным сдал четыре ЕГЭ на 400 баллов

В этом году единственный российский выпускник сдал четыре единых государственных экзамена (ЕГЭ) на максимальный балл, набрав в сумме 400 баллов. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет ТАСС.

Помимо рекордсмена, еще 42 человека сдали три экзамена на 300 баллов, а 200-балльниками стали 648 школьников. При этом 8 691 выпускник сдал один экзамен на 100 баллов.

До этого Музаев сообщал, что благодаря введению единых федеральных основных образовательных программ (ФООП) преподавателям в ходе обучения детей теперь не нужно ориентироваться только на ЕГЭ. Он добавил, что в настоящее время ситуация изменилась, поскольку теперь стандартами образования являются учебная программа и сами учебники.

Глава Рособрнадзора пояснил, что теперь для полноценного образования в России есть «два-три учебника на ту или иную линейку» взамен сотни книг. Кроме того, отметил Музаев, появилось единое образовательное пространство, которое снимает нагрузку с экзамена.

Ранее в Госдуме решили рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ.