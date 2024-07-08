Суд вынес приговоры за хищения в Московском конструкторском бюро

Замоскворецкий районный суд вынес приговоры фигурантам дела о хищениях в Московском конструкторском бюро «Компас». Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ признали Мурада Сафина, Дмитрия Мануйлова, Олега Чернова, Екатерину Хлыстову, Руслана Сулейманова и Софью Макееву. Назначенные подсудимым сроки не уточняются.

Помимо этого, с обвиняемых взыскали компенсацию в пользу АО «МКБ «Компас».

Уголовное дело в отношении 14 фигурантов было возбуждено в апреле 2016 года. По версии следствия, с 2011 по 2016 год высокопоставленные лица «Компаса» и других компаний могли похитить у бюро средства по контрактам.

Согласно обвинению, речь шла о контрактах на поставки запчастей и комплектующих для нужд армий Кипра, Алжира, Греции, Индии и других государств по линии «Рособоронэкспорта». Общая сумма ущерба оценивалась в 1,4 млрд руб. Фигуранты дела причастность к махинациям отрицали.

Ранее сообщалось, что по подозрению в мошенничестве был задержан попавший под санкции США полковник ВДВ.