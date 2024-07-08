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В Якутии взлетная полоса аэропорта ушла под воду

МЧС: в Якутии в аэропорту Зырянка подтопило взлетно-посадочную полосу

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Якутии в аэропорту Зырянка ограничили работу из-за подтопления взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве пояснили, что в результате увеличения сбросов с Усть-Среднеканской ГЭС и осадков в верховьях реки Колыма зафиксировали повышение уровней воды у поселка Зырянка Верхнеколымского района. Из-за этого взлетно-посадочную полосу воздушной гавани затопило.

При этом в ближайшие сутки ожидается дальнейший рост уровня воды, предупредили в МЧС. Поэтому для избежания аварийных ситуаций решили ограничить работу аэропорта по приему и отправке воздушных судов типа Ан-24 и Ан-26.

Тем не менее аэропорт открыт для приема вертолетов. Если ситуация не изменится, то 9 июля будут планироваться стыковочные рейсы через город Среднеколымск.

Накануне в Петербурге аэропорт «Пулково» приостановил отправку и прием самолетов из-за сильного бокового ветра, ливня и грозы. На запасной аэродром отправляли несколько рейсов.

Ранее молния ударила в самолет на рейсе «Москва-Новосибирск».

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