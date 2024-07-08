Стало известно об отношении россиян к постоянным переработкам

Большинство россиян считают нормой переработки и трудоголизм – об этом заявили 55% участников соответствующего опроса, рассказал замгендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков. В таком подходе к работе жители страны видят больше плюсов, пояснил он в беседе с НСН.

Регулярно перерабатывают 29% населения страны, еще почти половина (48%) считают, что становятся трудоголиками лишь время от времени», — подчеркнул Ветерков.

Большинство опрошенных, по его словам, признались, что перерабатывать их не заставляют – они делают это по своей воле. На инициативу руководства в этом пожаловались лишь 20% респондентов. Самой частой причиной задержаться на работе россияне назвали невозможность отказать в помощи коллегам, отметил эксперт. По его словам, в отпуске работают 28% россиян, а на выходных порядка 27%.

До этого выяснилось, что в России большинство работодателей не хотели бы, чтобы их сотрудники постоянно перенапрягались, и принимают меры по снижению рабочей нагрузки и предотвращению выгорания. Самая распространенная причина переработок, с точки зрения работодателей, — неумение управлять своим временем и ожидание вознаграждения.

Психолог ранее рассказала, как распознать у себя трудоголизм.