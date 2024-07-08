В Курской области объявили ракетную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал он.

До этого о ракетной опасности в Белгородской области сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Корреспондент ТАСС сообщал о взрывах в Белгороде на фоне ракетной опасности.

Поздно вечером 7 июля глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией региона.

Также Гусев сообщил, что в Подгоренском районе из-за попадания беспилотника начался пожар на складе с боеприпасами.

Ранее в спальном районе Белгорода упал украинский БПЛА.