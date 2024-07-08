Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области объявили ракетную опасность

Врио губернатора Смирнов сообщил о ракетной опасности в Курской области

close
100%
Shutterstock/Ireshetnikov54

В Курской области объявили ракетную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал он.

До этого о ракетной опасности в Белгородской области сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Корреспондент ТАСС сообщал о взрывах в Белгороде на фоне ракетной опасности.

Поздно вечером 7 июля глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией региона.

Также Гусев сообщил, что в Подгоренском районе из-за попадания беспилотника начался пожар на складе с боеприпасами.

Ранее в спальном районе Белгорода упал украинский БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами