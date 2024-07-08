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Кинолог объяснил, на что стоит ориентироваться при выборе собаки для семьи

Кинолог Голубев: при выборе собаки стоит обратить внимание на ее характер

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gpointstudio/freepik.com

Появление собаки в доме важно обсудить со всеми членами семьи, поскольку питомец будет взаимодействовать со всеми домочадцами, независимо от того, кто будет ухаживать за животным и воспитывать его. Об этом в разговоре с РИАМО сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Что касается выбора породы, нужно полагаться не только на личные интересы, отметил специалист.

«Если, например, супругу нравятся питомцы внушительных размеров с сильными рабочими качествами, а супруге — небольшие компаньоны, потому что ей проще с ними справиться, нужно, как в целом и поступают семьи в подобных вопросах, искать компромиссы», — сказал Голубев.

Он добавил, что при выборе породы важно обратить внимание на дружелюбность, готовность к контакту с детьми, легкость в воспитании и обучении. Для семьи отлично подходят лабрадор-ретривер, вельш-корги-пемброк, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, пудель, пти-брабансон, посоветовал кинолог.

До этого Голубев рассказал, как помочь собаке адаптироваться в новой семье. Эксперт посоветовал дать собаке самостоятельно обследовать место, в котором она будет жить. За питомцем, по его словам, не следует ходить по пятам, надоедать ему и привлекать к играм.

После того, как собака адаптируется и ее настроение улучшится, кинолог порекомендовал постепенно вводить правила, по которым она будет жить. Новому владельцу важно стать надежным и предсказуемым лидером, которому питомец будет доверять.

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