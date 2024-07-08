У отравившихся салатами посетителей пекарни нашли сальмонеллез

У троих из пяти отравившихся в пекарне «Печка» города Волжского в Волгоградской области обнаружили возбудитель сальмонеллеза. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Ирина Климина.

Сальмонеллез — это инфекция, которая вызывается различными вариантами бактерий рода Salmonella. В основном они есть у сельскохозяйственных животных и птиц. Инфекция наиболее опасна для маленьких детей, пожилых людей и людей со слабым иммунитетом.

По словам Климиной, эксперты устанавливают, связаны ли эти полученные результаты анализов пациентов именно с отравлением в пекарне.

До этого суд в Волжском приостановил на 90 суток работу пекарни «Печка» после того, как местными салатами отравились несколько человек.

Суд признал организацию виновной в совершении административного правонарушения. Обвинение предъявлено в рамках статьи 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Ранее сальмонеллез подтвердился у 75 человек, которые отравились роллами в одном из кафе в республике Бурятия.