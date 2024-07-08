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В РФ могут начать штрафовать за неправильное содержание домашних животных

Комитет ГД одобрил проект о штрафах за нарушение содержания домашних животных

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Depositphotos

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект о штрафах за нарушение правил содержания домашних животных. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента в декабре 2021 года Мособлдумой. Авторы проекта хотят дополнить КоАП статьей, предполагающей штраф от 500 до 1 тыс. рублей для граждан и от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей (ИП).

При повторном нарушении правил содержания питомцев предусматриваются штрафные санкции в размере 1,5-3 тыс. рублей для физлиц и 5-10 тыс. рублей для ИП.

До этого первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в РФ необходимо ввести обязательную регистрацию всех домашних животных. Начинать вводить требование нужно «мягко», без штрафов на первых порах, считает парламентарий. Он призвал пока просто предоставить такую возможность ответственным владельцам животных.

Ранее в Госдуме одобрили законопроект о наказании за участие в нежелательных организациях.

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